- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre situația din Romania și spune ca pandemia de coronavirus din țara noastra nu este suficient de grava pentru ca Liga 1 sa nu se mai joace in acest sezon. „De ce sa nu se joace Liga 1? Nu avem niciun motiv! Sunt puține cazuri la noi. Dar acum avem altele mai…

- Timișul a ajuns la 430 de cazuri de COVID-19, duminica, 26 aprilie, in timp ce Romania a trecut de 11.000. In Romania au fost confirmate, pana duminica, 11.036 de cazuri de persoane infectate cu COVID – 19, in timp ce in Timiș sunt 430, conform Institutului Național de Sanatate Publica, Sambata erau…

- Gigi Becali estze convins ca oamenii au creat intentionat noul coronavirus. "Deci virusul asta nu l-a facut Dumnezeu, nu e o boala. Ca da Dumnezeu boli pentru batai, dar vezi ca asta virusul nu e o boala data de Dumnezeu. E un virus creat de oameni care vor sa impuțineze populația lumii, s-a…

- In urma unui studiu efectuat de cercetatorii de la Institutul Veterinar Harbin, din China, s-a constatat ca pisicile iși pot transmite intre ele noul tip de coronavirus. Oamenii de știința chinezi au descoperit ca dintre animalele de companie, pisicile sunt mai predispuse infectarii cu coronavirus și…

- Numarul persoanelor din Bulgaria confirmate cu COVID-19 a ajuns joi la 422, in crestere cu 23 fata de ziua anterioara, a anuntat celula guvernamentala de criza de la Sofia, informeaza novinite.com. In spitalele bulgare sunt internati 207 pacienti cu COVID-19, dintre care 18 se afla la terapie intensiva.…

- Medicul-sef al principalului spital moscovit ce ii trateaza pe bolnavii de COVID-19, care s-a intalnit cu presedintele rus, Vladimir Putin, saptamana trecuta, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, informeaza AFP si DPA, citand agentia de presa Interfax si televiziunea publica rusa Rossia-24.Dmitri…

- Greta Thunberg, adolescenta suedeza activista de mediu, spune ca ar putea fi infectata cu #coronavirus și a decis sa se autoizoleze impreuna cu tatal ei, actorul Svante Thunberg, care de asemenea ar fi infectat. „Dupa ce am revenit din calatoria din Europa Centrala m-am autoizolat intr-un apartament…

- Italia a inregistrat de la inceputul epidemiei 7.375 de cazuri de Covid-19, dintre care 366 de decese. China se mentine pe primul loc, cu 80.695 de cazuri, dintre care 3.097 de decese.In ultimele 24 de ore, Italia in inregistrat 133 de noi decese, ceea ce majoreaza la 366 numarul total de morti de la…