Gigi Becali este convins ca FCSB va deveni campioana Romaniei, dupa o pauza de opt ani. Patronul ros-albastrilor si-a facut toate calculele si nu crede ca echipa lui va mai putea fi oprita de Farul sau de CFR Cluj. Latifundiarul din Pipera a anuntat si de ce a devenit atat de increzator. Programul meciurilor din […]