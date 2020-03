Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul medical romanesc se clatina din temelii, pe fondul pandemiei de coronavirus. Patronul clubului FCSB, Gigi Becali, a dezvaluit ca doctorii și batranii din spitale ii solicita ajutorul."Nu se poate așa ceva in spitale. Nici maști nu suntem in stare sa avem? Ma duc acum sa duc niște maști la Craiova…

- In plina pandemie de coronavirus, cand anxietatea este la cote maxime , mai exista și raze de speranța. Știrile legate de coronavirus nu sunt mereu cele mai fericite. Insa din cand in cand, exista și vești bune. Un exemplu ar fi felul in care designerii romani s-au alaturat luptei impotriva noului…

- Gigi Becali (61 de ani) a oferit declarații despre pandemia de coronavirus prin care trece Romania și despre ajutorul pe care il ofera spitalelor. Gigi Becali (61 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit la TV Pro X despre situația grea a romanilor in plina pandemie de coronavirus și despre faptele…

- Fundația ”Ion Țiriac” se implica in lupta pentru coronavirus și doneaza bani pentru achiziționarea celor necesare in spitale. Fundația ”Ion Țiriac” este o organizație non-profit, apolitica și non-guvernamentala care contribuie la dezvoltarea sportului și incurajarea practicarii acestuia in randul copiilor…

- Deși spunea ca Romania va fi protejata de Dumnezeu de pandemia de coronavirus, Gigi Becali, patronul FCSB, declara ca s-a implicat și el. Astfel, Gigi Becali susține ca a facut mai multe donații catre spitalul „Matei Balș” și ca a sunat la o fabrica de camași pentru a le cere celor de acolo sa produca…

- Gigi Becali a facut o donație pentru „Matei Balș”, dupa ce a primit o solicitare din partea lor. Gigi Becali a donat de multe ori de-a lungul anilor bani sau obiecte celor nevoiași, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care oameni sarmani se duc zilnic in fața vilei latifundiarului.…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost din nou surprins in timp ce iși dirija oile pe strazile din Pipera. Gigi Becali are o adevarata ferma urbana in nordul Bucureștiului. Patronul vicecampioanei a important o specie de oi din Spania, una recunoscuta pentru randamentul superior la lapte, și…

- Raspandirea cazurilor de infectie cu noul coronavirus in cea mai mare parte a lumii a fost urmata, asa cum era de anticipat, de aparitia unei serii intregi de mituri care circula pe Internet si pe care Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) le combate.