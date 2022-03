Gigi Becali cazează zeci de refugiații ucraineni în cantonamentul FCSB Cateva zeci de cetateni ucraineni refugiati in Romania au fost cazati intr-o cladire din cadrul bazei sportive a clubului de fotbal FCSB de la Berceni, a anuntat, miercuri, antrenorul Anton Petrea, intr-o conferinta de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

