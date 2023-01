Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a inceput anul cu probleme cu legea. Patronul clubului FCSB a fost trimis in judecata pentru frauda la vot, de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea. Dosarul sau a fost deja inregistrat marți.

- Inceputul de an nu vine cu vești tocmai bune pentru omul de afaceri, cunoscut pentru apropierea sa de Biserica, nu doar de sfera „sportului rege”, fotbalul. „Latifundiarul din Pipera” va ajunge din nou in fața judecatorilor. George Becali a fost trimis in judecata pentru frauda la vot, potrivit gandul.ro.…

- Fostul ministru PSD al Agriculturii Adrian Chesnoiu – actual deputat – a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu și instigare la permiterea accesului unei persoane neautorizate la informații care nu sunt destinate publicitații, fiind acuzat de trucarea unui concurs de angajare in minister.…

- Ursulei von der Leyen a acuzat Rusia la summitul G20 de utilizarea gazelor ca arma, in ultimele opt luni. Moscova este mai interesata de utilizarea gazului ca arma – chiar daca acest lucru inseamna distrugerea, nu comercializarea lui – ca raspuns la sanctiunile occidentale contra Rusiei dupa invadarea…

- Programul de realizare a pistelor pentru biciclete cu bani de la Fondul de Mediu s-a bucurat de un succes uriaș, in condițiile in care, in primele doua minute de la deschiderea inscrierilor in aplicația informatica fondurile alocate (500 milioane lei) au fost solicitate integral de un numar de 108 unitati…

- Negocierile dintre cei 27 de lideri ai statelor UE pe tema crizei energetice s-au intins peste doua ore dupa miezul nopții de luni spre marți, principala concluzie asupra punctelor de disputa fiind ca executivul UE și miniștrii Energiei vor cauta soluțiile in urmatoarele saptamani. Formal, Consiliul…

- Fostul deputat Sebastian Ghița, a fost trimis in judecata, in absența, de catre procurorii anti-corupție. Acesta este inculpat in dosarul „Taxa pentru obtinerea de contracte IT”. Procurorii DNA il acuza pe Sebastian Ghița de trafic de influența și instigare la fals in inscrisuri. In rechizitoriu se…