Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (63 de ani), patronul de la FCSB, spune ca l-ar cumpara de indata pe David Miculescu (20), in cazul in care UTA ar accepta 500.000 de euro in schimbul fotbalistului. Totodata, admite ca Nicolae Paun (22), de la Sepsi OSK, i se pare un „jucator interesant”. Gigi Becali pune la cale primele…

- Gigi Becali (63 de ani), patronul de la FCSB, a dezvaluit ce așteptari are de la Constantin Budescu (32), fotbalist care nu a prins niciun minut pe teren in ultimele doua meciuri ale vicecampioanei. Transferat cu mare fast de FCSB, „Artistul” Budescu nu a mai jucat de pe 28 noiembrie, cand a prins 26…

- Gigi Becali (63 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, este nemulțumit de evoluțiile atacantului Claudiu Keșeru (35 de ani). Gigi Becali a jubilat in vara, cand revenirea lui Claudiu Keșeru a fost oficializata. A vazut in atacantul venit de la Ludogoreț nu doar un eventual golgeter, ci și un mentor…

- Dumitru Dragomir (75 de ani) il sfatuiește pe Gigi Becali (63 de ani) sa ii pastreze in lot pe Constantin Budescu (32 de ani) și pe Claudiu Keșeru (35 de ani). Intr-o intervenție la GSP Live, Dumitru Dragomir a insistat ca experiența lui Budescu și Keșeru ar putea cantari decisiv in lupta pe care FCSB…

- Gigi Becali a revenit la sentimente mai bune fața de Constantin Budescu (32 de ani), pe care il criticase destul de des in ultima vreme. Finanțatorul de la FCSB l-a laudat și pe tanarul Ianis Stoica (18 ani), dar s-a declarat dezamagit de Claudiu Keșeru (34 de ani). ...

- Dupa ce l-a criticat pentru modul in care joaca, Gigi Becali pune din nou presiune pe Constantin Budescu. Patronul FCSB a avut un mesaj pentru mijlocașul ofensiv de 32 de ani, cerandu-i din nou sa fie mai serios pe teren și explicand de ce l-a criticat public. ...

- Remiza alba cu FC Voluntari din ultima etapa l-a facut pe patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, sa critice in termeni duri echipa și antrenorul pentru evoluția avuta. Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, este de acord cu finanțatorul roș-albaștrilor. Dragomir este de parere…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre jucatorii „cainilor” și spune ca cei care-l vor dezamagi vor merge la echipa a doua, care joaca in Liga 3. Sepsi – Dinamo se joaca duminica, de la 17:15. Meciul va fi liveTEXT și video pe GSP.ro și in direct pe Look+, TV TelekomSport și DigiSport…