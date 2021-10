Anamaria Prodan nu este implicata doar in scandalul divorțului, ci are ceva ”lupte” de dus și pe plan profesional. Astfel ca, sexy-impresara continua razboiul inceput in urma cu cateva luni impotriva lui Gigi Becali, iar acum are și un prim caștig de cauza. Dupa ce l-a denunțat pentru incalcarea dreptului la demnitate, patronul FCSB a fost amendat, iar blondina pare ca nu vrea sa se opreasca aici.