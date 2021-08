Stiri pe aceeasi tema

- Finantatorul clubului FCSB, Gigi Becali, a fost sanctionat de Comisia de Disciplina si Etica a Federatiei Romane de Fotbal cu avertisment si o penalitate financiara in valoare de 10.000 de lei pentru declaratii jignitoare, calomnioase care afecteaza imaginea fotbalului. "Reclamant - FRF,…

- Comisiei de Etica și Disciplina din cadrul Federației Romane de Fotbal a decis sa sancționeze clubul Steaua in urma incidentelor provocate de fani la meciul cu Csikszereda. La 2 saptamani de la meciul cu Csikszereda, caștigat de Steaua cu 1-0, Comisia de Disciplina a decis sa-i amendeze pe roș-albaștrii…

- Canotajul pe mare, o disciplina care este posibil sa se regaseasca in programul urmatoarelor editii ale Jocurilor Olimpice, a fost lansat oficial in Romania in cadrul unui eveniment organizat de Federatia Romana de Canotaj la Mamaia, se arata intr-un comunicat de presa remis, miercuri, AGERPRES. "Canotajul…

- ACSF Recea are interzis la transferuri a decis recent Comisia de Disciplina și Etica a Federației Romane de Fotbal. Care a sancționat clubul din Recea cu interzicerea dreptului de a transfera și/sau legitima jucatori in calitate de club cesionar. motivul fiind legat de faptul ca nu a fost stins litigiul…

- Finanțatorul clubului de fotbal FCSB, George Becali, a fost penalizat de Comisia de Disciplina si Etica a Federației Romane de Fotbal cu suma de 30.000 de lei, la sesizarea Comisiei Centrale a Arbitrilor...

