Stiri pe aceeasi tema

- In zi de mare sarbatoare pentru credincioșii ortodocși, cea in care este praznuita Sfanta Cuvioasa Parascheva, la Iași e mai forfota ca oricand. Mulți oameni au venit la Catedrala Mitropolitana din Iași, pentru a se ruga și a se inchina la racla cu moaștele Sfintei Parascheva. Printre cei care au ales…

- Finanțatorul celor de la FCSB, Gigi Becali (64 de ani) le cere jucatorilor sa marcheze la returul cu danezii de la Silkeborg tot 5 goluri, diferența la care roș-albaștrii au suferit cea mai mare infrangere din ultimii ani in cupele europene Gigi Becali: „Trebuie sa dea și ei cinci ca sa spele rușinea”…

- La Iași s-a lasat cu scandal in prima de pelerinaj! Mai mulți credincioși care stateau la coada pentru a ajunge la racla Sfintei Parascheva au inceput sa se certe chiar și cu reprezentanții Catedralei Mitropolitane. Credincioșii, nemulțumiți de organizare Credincioșii au inceput sa se certe intre ei,…

- Aproximativ 300.000 de credinciosi din tara si strainatate sunt asteptati sa ajunga in pelerinaj la Mitropolia Moldovei si Bucovinei, pentru a se inchina la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, care, astazi dimineata a fost asezata intr-un baldachin special amenajat in Curtea Mitropolitana.…

- Si anul acesta Primaria din Voluntari si-a trimis cetatenii in partea cealalta a tarii pentru a se inchina la raclele cu moastele Sfintei Parascheva si ale Sfantului Paisie de la Neamt. In fiecare an, peste 100 de astfel autocare au luat drumul capitalei Moldovei, cu exceptia anilor pandemiei, cand…

- Medicul Florin Rosu, managerul Spitalului de Boli Infectioase recomanda persoanelor care vin in aceste zile in pelerinaj la Mitropolia Moldovei si Bucovinei din Iasi pentru a se inchina la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, sa aiba asupra lor si haine mai groase, o umbrela si alimente…

- Moastele unui sfant nascut in urma cu 300 de ani in Ucraina vor fi aduse de la Manastirea Neamt spre inchinarea pelerinilor care vor veni, in perioada 8-15 octombrie, la Mitropolia Moldovei si Bucovinei din Iasi, pentru a se inchina la racla cu moastele Sf Cuvioase Parascheva cu prilejul praznuirii…

- Racla cu Moastele Sfintei Cuvioasei Parascheva va sta timp de o saptamana in baldachinul amenajat in curtea Catedralei Mitropolitane din Iasi, sfintele moaste urmand sa fie scoase din catedrala sambata 8 octombrie, in cadrul unei procesiuni. Hramul Sfintei Cuvioasei Parascheva are loc in fiecare an…