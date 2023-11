Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul FCSB, a scapat, pentru moment, de procesul in care era acuzat de frauda la vot, dupa ce a votat, deși nu avea dreptul, la „Referendumul pentru Familie” din 2018. Decizia poate fi atacata in 10 zile. Azi, omul de afaceri a aflat primul verdict in procesul in care era acuzat de frauda…

- George Becali scapa de un dosar greu: faptele s-au prescrisJudecatoria Buftea a dat astazi primul verdict din dosarul in care patronul FCSB, George Becali, era acuzat ca a votat in 2018, fara a avea acest drept, la referendumul pentru familie. Decizia judecatoriei nu e una definitiva.Gigi Becali…

- Politistii din Ilfov au deschis un dosar penal in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, dupa ce Gigi Becali a intrat cu masina in sant.

- Gigi Becali se afla la volanul mașinii Rolls Royce in accidentul de duminica, 12 noiembrie, a transmis Poliția Ilfov luni, 13 noiembrie, dupa ce patronul FCSB s-a contrazis in declarații. Poliția a deschis dosar de urmarire penala in rem pentru vatamare corporala din culpa, adica privitor doar la fapte,…

- Gigi Becali a fost reclamat la CNCD, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, de catre Reuven Azar, ambasadorul Israelului in Romania. Patronul FCSB e acuzat de antisemitism și risca o amenda de pana la 30.000 de lei. La inceputul saptamanii, Csaba Asztalos, președintele CNCD, a dezvaluit…

- Cazul cutremurator de ieri, din Sectorul 6 al Capitalei, in care o femeie a fost incendiata de vie, in scara blocului, de catre propriul nepot, scoate la lumina detalii de neimaginat. Criminalul este un tanar in varsta de 33 de ani, pe nume Alexandru Popa. Se pare ca acesta este fiul lui Marcel Popa,…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, spune ca daca Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, va obține rezultate mai bune decat el in fotbal, atunci el va ieși din fenomen. Gigi Becali administreaza clubul FCSB de la inceputul anului 2003. Acum, finanțatorul vicecampioanei Romaniei spune ca daca…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca antrenorul Marius Șumudica (52 de ani) nu va prelua niciodata banca tehnica a vicecampioanei Romaniei. Pornind de la declarațiile date in urma cu doua zile de Adrian Mititelu, patronul de la FCU Craiova, conform carora Marius Șumudica ar avea pe…