- Gigi Becali a ramas fara permis, dupa ce a fost prins de polițiști conducand pe Drumul Național 7, in localitatea argeșeana Draganu, cu peste 100 de kilometri pe ora. Becali a primit și o amenda de 1.305 lei.

- Gigi Becali nici nu vrea sa auda de vaccinul anti-COVID-19. Latifundiarul din Pipera se declara total impotriva și refuza vaccinarea, chiar daca ar fi amenințat cu moartea. Milionarul a spus motivul pentru care a luat aceasta decizie, dar mai ales, a surprins pe toata lumea cu ultimele declarații facute.

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marti seara, ca jucatorul Florinel Coman a luat legatura cu el, dupa ce a fost prins de politie conducand cu o viteza peste limita legala si fara permis auto valid, potrivit news.ro "I-am spus «Florinele, aia care dau pe tine 20 de milioane se intereseaza…

- Pe 18 februarie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Albeștii de Argeș au depistat un barbat de 38 de ani, din Albeștii de Argeș, care conducea un autoturism pe DN 7C, pe raza comunei Corbeni, avand dreptul de a conduce autovehicule suspendat. Totodata, cu ocazia testarii cu aparatul etilotest…