- FCSB - Sepsi live video: "Roman e jucatorul pe care l-am placut de zece ani. Si acum un an, am vorbit si cu Iftime si cu el, el ca nu vreau… Acum am vorbit cu el si cu Iftime si am zis: ‘Daca ma calific, vii?’ L-am convins pana la urma si a venit. Daca eu am luat toti capitanii din Romania, daca…

- Gigi Becali a explicat de ce FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, i-a achizitionat pe Alexandru Stan de la Astra Giurgiu si pe Mihai Roman de la FC Botosani. Patronul ros-albastrilor l-a "intepat" si pe actualul lider al echipei, Florin Tanase.

- Vedeta echipei FC Barcelona, argentinianul Lionel Messi, va fi noul capitan al catalanilor in sezonul 2018-2019 din La Liga, dupa plecarea lui Andres Iniesta in Japonia, in timp ce Sergio Busquets si Gerard Pique vor fi numerele 2 si 3 din echipa, a anuntat gruparea blaugrana.

- "Vom mai aduce un atacant si un fundas central. Un atacant 100-. Negociem si acum cu cineva de afara pentru un atacant bun. Posibil sa vina si un fundas central. Vreau cat de repede, dar nu ne grabim", a spus Becali, pentru Digi Sport. Cum Alibec e ca si plecat de la FCSB, Dica se mai poate baza doar…

- Dupa victoria cu Rudar Velenje din turul 2 preliminar al Ligii Europa, Gigi Becali a spus ca va aduce un atacant la echipa. Dupa spusele omului de afaceri sunt sanse mari sa ajunga si un fundas, informeaza mediafax. "Vom mai aduce un atacant si un fundas central. Un atacant 100%. Negociem…

- Gigi Becali il compara pe Florinel Coman cu francezul Kylian Mbappe si se declara convins ca acesta va fi vandut cu peste 100 de milioane de euro. Dezamagirea infrangerii cu Astra l-a facut sa-si reconsidere pozitia. "Am dat telefon la impresar si am zis ca am dat trei milioane pe el, daca…

- Gigi Becali a criticat pe fotbaliști și i-a transmis antrenorului Nicolae Dica sa renunțe la sistemul de joc 4-3-3, despre care spune ca nu poate fi implementat cu „fotbaliști fara inteligența”. 'Batjocura' a fost cuvantul de ordine in discursul lui Becali, care e gata sa ii treaca pe banca…

- Atacantul Mario Balotelli a apreciat ca daca i s-ar acorda banderola de capitan al nationalei de fotbal a Italiei ar fi "un semnal puternic impotriva rasismului" in tara sa, informeaza AFP. "Sa fii capitan nu ar schimba mare lucru pentru mine, ci ar reprezenta un semnal puternic impotriva…