- FCSB a fost, in ultimele sezoane, echipa ciudațenilor. Pe langa deciziile controversate, dar deja obișnuite, luate de Gigi Becali in legatura cu vanzarile sau transferurile de jucatori, in sanul FCSB s-au petrecut lucruri ciudate legate de banderola de capitan.

- Nicolae Dica a explicat cum a luat decizia de a-l pune pe Bogdan Planici capitan la FCSB. Tehnicianul roș-albaștrilor recunoaște ca Mihai Pintilii a fost prima soluție, dar acesta a refuzat. Impreuna cu Mihai Stoica și patronul Gigi Becali s-a luat decizia ca fundașul sarb adus vara trecuta sa devina…

- Dumitru Dragomir, despre FCSB: ”Gigi Becali se joaca cu echipa!”. Meci infernal pentru FCSB in returul cu Rapid Viena din play-off-ul Ligii Europa. Dupa 1-3 in tur, echipa lui Nicolae Dica joaca, astazi, pe Arena Naționala, cu spatele la zid. Miza o reprezinta cei peste zece milioane de euro pe care…

- Inainte de FCSB - Rudar, din turul II al preliminariilor Europa League, Gigi Becali a comentat primul "11" ales de antrenorul Nicolae Dica și a declarat ca Florinel Coman este atacant dupa declarațiile date de Gica Hagi. "Sunt foate relaxat. Dupa 2-0 in deplasare, nu e normal sa fiu relaxat? Probabil…

- Cristian Lopez (29 de ani) pare a fi atacantul pe care Gigi Becali promitea sa il aduca in sfarșitul acestei perioade de transferuri. Pro TV anunța ca Mihai Stoica și Nicolae Dica ar fi cazut de acord asupra fostului varf al celor de la CFR Cluj, spaniolul Cristian Lopez. Patronul celor de la FCSB…

- Nicolae Dica, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre situația de la echipa inaintea meciului cu Rurdar Velenje, din turul II al preliminariilor Europa League. Dica a declarat ca vrea sa discute in aceasta seara cu atacantul Florinel Coman, 19 ani, unul dintre cei mai criticați jucatori de catre…

- Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, a vorbit despre Florinel Coman si Florin Tanase, finantatorul Gigi Becali criticandu-i in ultima perioada, mai ales ca prestatia din prima etapa a Ligii 1 Betano, cand Astra a avut castig de cauza, 1-0, a fost una mult sub asteptari.

- Gigi Becali a așteptat in zadar azi o prima decizie a Camerei Naționale pentru Soluționarea Litigiilor in cazul atacantului francez Bilell Omrani, despre care a anunțat ca a semnat deja cu FCSB. Cazul a fost amanat azi, iar o decizie finala urmeaza sa fie data miercuri, 11 iulie. Omrani se afla in litigiu…