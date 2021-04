Stiri pe aceeasi tema

- Craiova a invins-o pe CFR Cluj in deplasare, 2-1. Edi Iordanescu, antrenorul „feroviarilor”, l-a atacat dur pe Hațegan, arbitrul intalnirii, la final. Toate detaliile despre CFR Cluj - Craiova 1-2, AICI! „Sunt sigur ca putem sa depașim acest moment. Cu intrarea lui Hoban voiam sa securizam egalul, dar…

- Craiova a pierdut teren și e mai degraba un arbitru al duelului FCSB - CFR la titlu. In trecut, din postura de arbitri, Mihai Rotaru și Gigi Becali s-au sabotat reciproc. CFR Cluj și Craiova se intalnesc azi, de la 20:30. Duelul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look…

- Gigi Becali (62 de ani), patronul de la FCSB, a avut o reacție furibunda la adresa arbitrajelor din Liga 1. Istvan Kovacs și Iulian Calin, „centralul” care le-a refuzat roș-albaștrilor un penalty in remiza cu Sepsi (1-1), au fost principalii vizați ai latifundiarului. Cu doua zile inaintea Supercupei…

- Antrenorul CFR Cluj, Edward Iordanescu, a declarat ca echipa sa a avut un penalti neacordat de centralul Ovidiu Hategan in meciul cu CSU Craiova si a pus aceasta situatie pe faptul ca Gigi Becali comenteaza arbitrajele si se pune, astfel, o presiune pe arbitri. Iordanescu propune ca toti cei implicati…

- Florin Nita (33 de ani) si-a prelungit contractul cu Sparta Praga, dar putea reveni in Romania, la campioana CFR Cluj. Sefii din Gruia au incercat sa-l convinga pe noul titular din poarta nationalei Romaniei sa semneze, dar goalkeeperul roman a ales sa continue in strainatate, in Cehia, la Sparta Praga. CFR…

- Gigi Becali (62 de ani), finanțatorul de la FCSB, a rabufnit la adresa arbitrajului dupa meciul caștigat de CFR Cluj cu Dinamo, scor 1-0, in care „centralul” Marcel Birsan (39) le-a eliminat doi fotbaliști „cainilor roșii”. Latifundiarul considera ca in Liga 1 exista arbitraje partinitoare, pro-CFR,…

- Edi Iordanescu (42 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a intervenit telefonic la GSP Live și i-a raspuns lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB l-a ironizat pe tehnicianul „feroviarilor”, numindu-l „filosof”. Principalele candidate la titlu din Liga 1 continua sa se contreze pe marginea greșelilor facute…