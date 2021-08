Stiri pe aceeasi tema

- UTA și FCSB au remizat, scor 1-1, in etapa cu numarul 3 a Ligii 1. Dinu Todoran, antrenorul principal al oaspeților, a rabufnit cand a fost intrebat despre o eventuala demisie. UTA - FCSB, totul AICI Dinu Todoran a acceptat postul de antrenor la FCSB, conștient de implicarea patronului la echipa. In…

- La pauza meciului dintre UTA și FCSB, scor 1-0, jurnalistul GSP Remus Raureanu, prezent in studioul DigiSport, a avut o reacție vehementa la adresa lui Dinu Todoran, antrenorul vicecampioanei. FCSB a efectuat 3 schimbari inca din minutul 34 al meciului cu UTA. Cu siguranța, mutarile au fost „orchestrate”…

- FCSB a fost eliminata de Șahtior Karagandy din Conference League, 1-0 in tur, 1-2 in manșa secunda (3-5 la lovituri de departajare). Gigi Becali, patronul vicecampioanei, vrea sa i-l ofere pe Andrei Vlad (22) lui Mihai Rotaru la CSU Craiova. Toate detaliile despre Șahtior Karagandy - FCSB, AICI! Vlad…

- Un incendiu a izbucnit azi-noapte, in jurul orei 00:30, in localitate Barlea, comuna Cornești. Din primele informații, incendiul s-a manifestat la o casa de locuit. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența doua autospeciale ale pompierilor. ”In momentul sosirii la fața locului…

- Gigi Becali (62 de ani) a dezvaluit ce l-a determinat sa insiste pentru transferul lui Alexandru Crețu (29) la FCSB. Astazi, Alexandru Crețu a fost prezentat la palatul lui Gigi Becali din Aleea Alexandru. In cadrul conferinței de presa susținuta cu aceasta ocazie, Becali a dezvaluit ce l-a determinat…

- Ilie Dumitrescu a analizat-o pe FCSB și a incercat sa explice de ce Gigi Becali a ales din nou un antrenor fara experiența pentru banca echipei sale. Latifundiarul din Pipera a negociat cu Marius Șumudica și Nicolae Dica, dar dupa ce a fost refuzat de acesta l-a ales pe Dinu Todoran (42 de ani), tehnician…

- Sepsi Sf. Gheorghe și FCSB au remizat, scor 2-2, și au transformat-o pe CFR Cluj in mare favorita la titlu. Gigi Becali și Ilie Dumitrescu s-au contrazis dupa meci. Fostul internațional considera ca patronul celor de la FCSB nu iși asuma rezultatele slabe din ultima perioada. CFR Cluj este campioana…

- CFR Cluj a invins-o in deplasare pe CS Universitatea Craiova, scor 3-1, in cel mai tare meci al rundei #8 din play-off-ul Ligii 1. Mihai Stoica, managerul lui FCSB, a trimis din nou sageți catre arbitraj. „Un alt meci in care CFR n-are emoții pentru ca domnul asistent Artene Ovidiu Mihai (azi) nu lasa…