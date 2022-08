Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a fost oprit de polițiști, asta pentru ca se afla la volan și in același timp vorbea la telefon, in direct la Pro Arena. Becali a spus, in direct la TV, ca polițistul l-a iertat și l-a lasat sa mearga mai departe pentru ca ar vorbi in interesul publicului și informeaza cetațenii.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente incendiare.