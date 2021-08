Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Adrian Minune s-a confruntat cu grave probleme de sanatate in ultima vreme și se pare ca aceasta a ajuns chiar și la operație. Potrivit surselor apropiate, Cati a ajuns la un spital din Turcia unde i s-a facut o intervenție chirurgicala.

- Raluca Pastrama, fosta soție a lui Pepe a trecut prin clipe de panica, dupa ce Rosa, fetița ei cea mica, s-a accidentat la locul de joaca și a ajuns de urgența la spital. In urma cazaturii, Rosa s-a ales cu o fractura de os la mana stanga. Acum, fiica lui Pepe este bine și toata lumea este fericita…

- Satul de gafele portarului de 22 de ani, patrounul FCSB-ului, Gigi Becali, decisese sa-l returneze pe Andrei Vlad la Universitatea Craiova . „L-am sunat pe Rotaru și i-am zis ca toate se intampla c-am furat. Vreau sa dau lucrul furat inapoi. Da, la Vlad ma refer. Am furat și Dumnezeu ma pedepsește.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat, luni seara, ca surparea malului de pamant de pe un santier din Capitala este un accident de munca, iar Inspectia Muncii trebuie sa stabileasca in ce conditii a avut loc acest accident. ”Interventie destul de dificila…

- Mihai Rotaru, patronul celor de la CS Universitatea Craiova a vorbit despre desparțirea antrenorului Marinos Ouzounidis, venita in urma eșecului din Conference League, 0-1 cu albanezii de la Laci. La o zi de la anunțul oficial al clubului din Banie, Mihai Rotaru, patronul Universitații Craiova, a explicat…

- FCSB a prezentat ultimul jucator transferat, atacantul ceh Zdenek Ondrasek (32 de ani). Al patrulea transfer al verii a fost prezentat de catre vicecampioana Romaniei. Ondrasek a semnat contractul cu FCSB, dupa ce a trecut in aceasta dimineața de vizita medicala. Noul atacant al FCSB-ului va purta tricoul…

- FCSB vrea sa iși intareasca lotul pentru noul sezon, pentru a se lupta cu CFR Cluj și Universitatea Craiova, iar Gigi Becali a facut rost de bani pe care i-ar putea folosi in a cumpara jucatori. Patronul FCSB susține ca afacerile sale nu au avut de suferit in ultimul an, din cauza pandemiei de coronavirus.…

- Antrenorul Marius Sumudica a declarat, joi, ca exista interes din partea clubului FCSB si urmeaza sa se decid intr-o zi sau doua daca va accepta oferta, anunța news.ro. "Deocamdata nu am ce sa discut, Timpul le va rezolva pe toate. Vom vedea in urmatoarele zile. Exista interes din partea clubului…