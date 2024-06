Stiri pe aceeasi tema

- FCSB și-a aflat miercuri adversara din turul II al preliminariilor Champions League. Roș-albaștrii vor infrunta echipa israeliana Maccabi Tel Aviv, cu condiția sa treaca de Virtus din San Marino in turul inaugural.

- Daca trece de Virtus in primul tur preliminar din Champions League, FCSB, campioana in exercițiu a Romaniei, o va infrunta pe Maccabi Tel Aviv in turul II. FCSB a avut șansa la tragerea la sorți pentru primul tur și a picat cu Virtus, campioana din San Marino. Azi, roș-albaștrii nu au intalnit cel mai…

- Marți, la ora 15:00, a avut loc tragerea la sorți pentru turul 1 preliminar din UEFA Champions League. FCSB și-a aflat adversara: AC Virtus din San Marino. Meciurile din turul 1 preliminar se vor disputa pe 9-10 iulie pentru manșa tur și pe 16-17 iulie pentru manșa retur. FCSB va juca prima partida…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a vorbit despre primul adversar al echipei roș-albastre in preliminariile Champions League, Virtus. FCSB a avut noroc la tragerea sorți in primul tur preliminar UCL, va da peste campioana din San Marino. Gigi Becali nici nu ia in considerare sa nu ajunga in turul doi.…

- Gigi Becali incearca sa faca din FCSB o adevarata putere și la nivel european, dupa ce echipa a reușit sa caștige din nou, dupa noua ani, titlul de campioana a Romaniei. Primele trei transferuri anunțate deja de patronul de la FCSB sunt David Kiki, Daniel Popa și Marius Ștefanescu, dar Gigi Becali a…

- Gigi Becali (65 ani) se lovește de un impediment serios in incercarea sa de a intari echipa inaintea preliminariilor Champions League. In afara lui David Kiki și Daniel Popa, FCSB nu a bifat nici un alt transfer in aceasta perioada de mercato. ...

- Gabi Balint, legenda Stelei, a criticat campania de transferuri a celor de la FCSB. Primele doua mutari in mercato ale roș-albaștrilor sunt David Kiki (fundaș stanga) și Daniel Popa (atacant). Balint ii spulbera visul lui Becali de a ajunge in Champions League. Crede ca roș-albaștri au nevoie de investiții…

- Gigi Becali (65 ani), patronul FCSB, pregatește o adevarata lovitura in aceasta perioada de mercato, in vederea preliminariilor Champions League. Presa din Africa de Sud scrie despre interesul latifundiarului din Pipera in ceea ce il privește pe atacantul Tshegofatso Mabasa, golgheterul campionatului…