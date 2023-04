Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (64 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, se declara impresionat de antrenorul Elias Charalambous (42 de ani). Cipriotul Elias Charalambous a fost adus la FCSB datorita Licenței Pro pe care o deține. Inițial, Becali l-a considerat doar un om din staff-ul lui Mihai Pintilii. Finanțatorul…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, l-a laudat pe Elias Charalambous (42 de ani), antrenorul vicecampioanei, dupa victoria obținuta luni seara in fața Farului Constanța, scor 2-1, in play-off-ul Superligii. Latifundiarul din Pipera a spus ca nu are de ce sa se bage peste tehnician, atat timp cat…

- Elias Charalambous s-a declarat cucerit de Octavian Popescu si Florinel Coman la finalul derby-ului FCSB – Farul, scor 2-1, din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Antrenorul cu licenta PRO de la FCSB a reusit sa castige primul sau meci de pe Arena Nationala. Cipriotul adus de Gigi Becali pe banca…

- Eugen Neagoe, antrenorul Universitații Craiova, crede ca FCSB are motive sa se teama de echipa lui: „Jucam bine, n-avem presiune in vestiar. La București meritam victoria”. Faptul ca Gigi Becali se teme in acest play-off de Universitatea Craiova a produs o anume satisfacție in Banie. ...

- Mihai Stoica (57 de ani) a dezvaluit cum l-a impresionat noul antrenor principal de la FCSB, cipriotul Elias Charalambous (42), despre care spune ca „este peste așteptari, are cunoștințe ieșite din comun”. Prezent la un eveniment menit sa incurajeze adopția cainilor, organizat la cafeneaua fostului…

- FCSB are un nou antrenor principal! Elias Charalambous a participat la antrenamentul de astazi și a fost prezentat oficial pe pagina de Facebook a echipei patronate de Gigi Becali. Tehnicianul cipriot va caștiga lunar 5.000 de euro, iar in schimbul acestei sume a acceptat sa fie „paravan” pentru Mihai…

- Este vorba despre noul dosar in care este vizat Gigi Becali și care a ajuns astazi in fața instanței de judecata. Judecatorii din Buftea au analizat faptele și au decis ca judecata poate incepe.Becali a fost condamnat la trei ani de inchisoare in trei dosare și a ispașit doar o treime din pedeapsa insa…

- Adrian Porumboiu a vorbit despre situația in care este echipa lui Gigi Becali. Omul de afaceri a fost nevoit sa-și caute un alt tehnician cu licența PRO, dupa ce Leo strizu și-a dat demisia. Fostul patron de la FC Vaslui a vorbit despre cipriotul Elias Charalambous, pe care il cunoaște d ...