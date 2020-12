Stiri pe aceeasi tema

- Dan Negru, cel mai cunoscut realizator de emisiuni din Romania, omul care aduce Anul Nou in casele romanilor, a acceptat invitația lui Ovidiu Ioanițoaia de a participa la o ediție speciala de Revelion a emisiunii "Prietenii lui Ovidiu". Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata in fiecare miercuri,…

- Meteorologii au emis o prognoza speciala pentru București, incepand cu a doua zi de Craciun. Potrivit meteorologilor, incepand de sambata dimineața, incep ploile și duminica ar putea fi și lapovița. Potrivit ANM; incepand de sambata 26 decembrie, de la ora 10.00, vremea va fi inchisa in București și…

- CHIȘINAU, 25 dec – Sputnik. Precipitații slabe, preponderent sub forma de ploi, in toate regiunile sunt anunțate pentru astazi de meteorologi. © Sputnik / Alexander GalperinSteaua de la Betleem care i-a condus pe magi catre Pruncul Iisus: Iata ce era de fapt Noaptea și dimineața, izolat,…

- Vremea se mentine calda la sfarsitul lunii octombrie, dar cu precipitatii. La munte se anunta lapovita si chiar ninsoare la altitudini mai mari. Din a doua saptamana a lunii noiembrie, vremea se raceste, arata datele publicate de ANM. Luni, 26 octombrie, conform ANM, vremea va fi apropiata de normal…

- CHIȘINAU, 26 oct – Sputnik. Soare, ploi, ceața și temperaturi ridicate. Aceasta este prognoza meteorologilor pentru aceasta saptamana, inclusiv pentru ziua alegerilor. Astazi vom avea parte de cer variabil, ziua pe arii extinse ploi de scurta durata cu descarcari electrice. Noaptea și dimineața…

- Ziarul Unirea Minus 7,4 grade la Miercurea Ciuc, noaptea trecuta, cea mai scazuta temperatura in țara din acest sezon In noaptea de marți spre miercuri, in județul Harghita, s-au inregistrat cele mai scazute temperaturi din acest sezon din tara, minus 7,4 grade Celsius. Chiar și la stațiile de pe varfurile…

- DUMINICA IN ȚARA- Vremea va deveni rece pentru aceasta data in majoritatea regiunilor, dar mai ales in cele intracarpatice. In vestul,centrul, nordul și nord-estul țarii cerul va fi mai mult noros ziua, iar noaptea se va degaja parțial. Mai ales in prima parte a intervalului local va ploua in general…

- Meteorologii anunta ca vremea va continua sa se incalzeasca, astfel incat valorile termice se vor situa cu mult peste mediile climatologice specifice datei in cea mai mare parte a țarii. Sambata, 3 octombrie, cerul va fi variabil și doar spre sfarșitul intervalului, in extremitatea de vest și nord-vest…