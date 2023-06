Gigi Becali a dezvaluit adevaratul motiv pentru care Deian Sorescu a plecat de la FCSB. Patronul ros-albastrilor a spus ca, desi Sorescu a fost un jucator bun, nu a fost de acord sa plateasca 900.000 de euro pentru transferul definitiv de la Rakow. Deian Sorescu si-a luat ramas bun de la FCSB printr-un mesaj postat […] The post Gigi Becali a dezvaluit adevaratul motiv pentru care Deian Sorescu a plecat de la FCSB. Ce a spus de Damjan Djokovic appeared first on Antena Sport .