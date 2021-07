Este știrea momentului! In exclusivitate, pentru Xtra Night Show, Gigi Becali a oferit informații despre ce se mai intampla in viața lui cotidiana in ultima vreme, dupa ce acum mai mult timp a decis sa stea departe de lumina reflectoarelor. Afaceristul a devenit primul roman cu pensie europeana. Iata ce suma uriașa va primi, in fiecare luna!