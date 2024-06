Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Romaniei disputa, miercuri, 26 iunie, de la ora 19:00, meciul cu Slovacia, al treilea din Grupa E la Campionatul European. Tricolorii abordeaza acest ultim joc de pe primul loc al clasamentului și au nevoie de un punct pentru a fi siguri de calificarea in optimile de finala. In…

- Serghei Rebrov a vorbit in termeni elogioși despre Romania, dupa ce tricolorii au spulberat cu 3-0 Ucraina, in primul meci din grupa E de la Campionatul European de fotbal din Germania, relateaza ukrfootball.ua.„Romania e o echipa buna. Am spus-o și la conferința de ieri, aceasta este o națiune a fotbalului.…

- In al doilea meci de astazi, 17 iunie 2024, din grupa Romaniei E de la Campionatul European din Germania, Slovacia a reusit o victorie mare, la Frankfurt, contra Belgiei, favorita grupei Scorul a fost 1 0 1 0 , in urma golului lui Schranz din minutul 7.Belgia a avut doua goluri anulate, in urma analizei…

- Capitanul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Nicolae Stanciu, a declarat, luni, dupa victoria cu Ucraina, scor 3-0, i n partida de debut de la EURO 2024, ca este o zi unica pentru el si ca le multumeste fanilor romani de la Munchen pentru momentele traite. „Cred ca dupa nasterea fetitelor mele…

- Slovacia a invins-o pe Țara Galilor cu scorul de 4-0, in ultimul amical inainte de Campionatul European din Germania, care se va desfașura intre 14 iunie și 14 iulie. Romania - Slovacia va fi meciul decisiv al grupei E de la Campionatului European. Partida este programata pe 26 iunie, de la ora 19:00,…

- Slovacia, adversara Romaniei de la Campionatul European din Germania, va infrunta Țara Galilor, de la 21:45, in ultimul amical inainte de turneul final. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 3 și Digi Sport 3. Romania - Slovacia va fi meciul decisiv al grupei E de la Campionatului…

- Nationala Romaniei o va intalni vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Steaua“, pe Liechtenstein, acesta fiind ultimul joc de verificare inainte de participarea la Campionatul European din Germania (14 iunie – 14 iulie). Tricolorii vor debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, impotriva Ucrainei, la Munchen.…