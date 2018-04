Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali este dezamagit de modul in care echipa evolueaza sub comanda lui Dica si a negociat, in mare secret, cu Mircea Rednic. ”Puriul” e fara contract, dupa ce s-a despartit de Mouscron, si e asteptat sa dea un raspuns in urmatoarele zile.Daca va accepta oferta lui Becali, atunci Rednic…

- Gigi Becali a declarat ca Ionuț Larie, 31 de ani va fi liber de contract, incepand din vara. In schimb, Ovidiu Popescu si Filipe Teixeira vor ramane la FCSB. Oferta de DOUA MILIOANE DE EURO pentru Harlem Gnohere. Ce a decis Gigi Becali "Popescu nu va pleca de la Steaua, așa cum am vazut.…

- Dupa ce a jucat slab la Sibiu, a hotarat ca nu vrea sa il mai vada la FCSB si in sezonul urmator pe Ovidiu Popescu. Si nu doar pe el il va "pedepsi", ci si pe Mihai Balasa care a comis mai multe erori. Gigi Becali nu vrea sa il vada titular in play-off.

- Gabi Enache a fost dat afara de la FCSB și merge in Rusia. Intr-o interventie telefonica la Telekom Sport, Ana Maria Prodan, reprezentantul jucatorului, a oferit detalii despre despartirea fundașului de FCSB. ”Nefiind unul din jucatorii care trage cu dintii de contract, a ajuns la concluzia ca, decat…

- FCSB a fost invinsa categoric de Lazio, cu 5-1 , in returul 16-imilor de finala ale Ligii Europa. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, cel care declara la finalul primei manșe ca italienii nu sunt mai buni decat echipa lui, a declarat ca a suferit cea mai mare dezamagire, de cand investește in fotbal.…

- Gabriel Enache l-a enervat atat de tare pe Gigi Becali incat nu a mai facut deplasarea la Roma. Nicolae Dica a ramas cu un singur fundas dreapta de meserie in lot pentru returul cu Lazio din Europa League. Enache a fost criticat dur de Gigi Becali dupa derby-ul cu Dinamo, iar aparatorul nici macar…

- Cristiano Bergodi (53 de ani), fostul antrenor al Stelei, a prefațat duelul dintre FCSB și Lazio din 16-imile Europa League și a povestit un episod cu Gigi Becali. "Lazio este favorita in aceasta dubla mansa. Steaua este puternica in Romania, insa campionatul Italiei este altceva. Puncte slabe? Steaua…

- Gigi Becali spune ca Valerica Gaman este ca si venit la Steaua, in timp ce Cristi Tanase inca negociaza despartirea de Karabukspor. In schimb, portughezul Artur Jorge va pleca de la FCSB. Gigi Becali primeste o LOVITURA TERIBILA. Ar fi fost AFACEREA ANULUI "Azi o sa vina Gaman. Si cred…