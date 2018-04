Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (59 de ani) nu și-a ascuns niciodata pasiunea pe care o are fața de animale, mai exact fața de oi. La vila sa din Pipera, una somptuoasa, exista și o stana in adevaratul sens al cuvantului, unde crește 400 de oi. Mai mult, latifundiarul petrece zilnic ore intregi alaturi de oi iar uneori…

- Cu o zi inainte de meciul celor de la FCSB cu Poli Iași, Gigi Becali a facut spectacol in mijlocul strazii, in Pipera. Sambata, in jurul pranzului, milionarul a ieșit cu oile pe strada, in fața vilei sale din Pipera.Patronul FCSB a aparut in mijlocul strazii, cu o matura in mana, pentru a…

- Gigi Becali și-a scos oile la plimbare și a blocat traficul in Pipera. Imagini uluitoare cu patronul de la FCSB, scrie libertatea.ro Gigi Becali a fost cioban și nu și-a ascuns niciodata slabiciunea pentru oi. Patronul de la FCSB nu și-a pierdut abilitațile de a dirija turma. Cu o matura in mana,…

- Gigi Becali nu uita de unde a plecat. In ciuda faptului ca are acum o avere uriașa, estimata la circa 500 de milioane de euro, latifundiarul mai practica inca indeletnicirile de cand era tanar. Gigi Becali și-a scos cele 400 de oi pe care le are la plimbare, blocand traficul din Pipera. Imaginile sunt…

- Marius Ianuli este, fara indoiala, unul dintre nepotii favoriti ai lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera i-a oferit lui „Mache”, asa cum este poreclit machedonul, functia de team-manager la FCSB, dar si actiuni ale clubului. Totusi, acesta nu l-a rasplatit pe „Razboinicul Luminii” pentru bunatatea…

- FCSB este sub presiune: ”La noi se intampla multe accidente!” In prima etapa a play-off-ului, FCSB va avea, duminica, pe Arena Naționala, un meci complicat in compania campioanei Romaniei, FC Viitorul. FCSB se afla in acest moment sub presiunea rezultatului. Este obligata sa caștige, astfel se depareaza…

- Victoria putin scontata in fata lui Lazio, scor 1-0, gol Gnohere, l-a extaziat pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera le-a promis jucatorilor lui Nicolae Dica ca le va suplimenta de patru ori suma promisa pentru calificarea mai departe in Europa League....

- Gigi Becali face un anunț șoc! Acesta vrea sa-si doneze toata averea bisericilor si actelor de caritate. De cand a iestit din puscarie a facut donatii de peste 30 de milioane de euro. El a anuntat ca doar o mica parte din avere o va lasa familiei iar restul va dona pentru ca in ceruri sa-l astepte…