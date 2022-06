FCSB i-a achiziționat, in aceasta perioada de mercato, pe Joyskim Dawa, venit de la FC Botoșani, (26 de ani) și Rachid Bouhenna (30 de ani), legitimat dupa ce s-a desparțit de CFR Cluj. Gigi Becali a anunțat ca FCSB nu va mai face alte transferuri. Lotul vicecampioanei va fi completat cu mai mulți juniori din cadrul clubului. ”Am avut nevoie de doi fundași centrali, am adus doi fundași centrali. Avem jucatori, mai aducem și de la copii. O sa vedeți ca o sa promovam niște tineri, inclusiv un atacant. Cand voiam sa fac transferuri, erau altfel lucrurile. Jucam in Europa League sau in Champions…