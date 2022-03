Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft a anunțat vineri ca suspenda vanzarile de produse și servicii in Rusia, alaturandu-se unui val de companii occidentale care au decis sa boicoteze țara condusa de Vladimir Putin dupa invadarea Ucrainei, relateaza Reuters și Yahoo!Finance . Zeci de companii occidentale, inclusiv nume mari din…

- Gigantul american Google a transmis joi, 3 martie, intr-un comunicat de presa, ca va dona 5 milioane de dolari, adica aproximativ 4,46 milioane de euro, pentru ajutorarea persoanelor care parasesc Ucraina dupa invazia Rusiei. „In Romania, Google.org ofera un grant de 500.000 de dolari catre Crucea Roșie…

- Compania a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca este ”profund ingrijorata” de invazia rusa si, ca raspuns, a ”intrerupt toate vanzarile de produse” in tara. Apple a mai transmis ca a luat masuri pentru a limita accesul la servicii digitale, cum ar fi Apple Pay, in interiorul Rusiei si a restrictionat…

- Volvo Group genereaza aproximativ 3% din vanzarile sale in Rusia si are o fabrica in aceasta tara."Avem acum mai multe informatii clare privind sanctiunile si securitatea in regiune .. aceasta inseamna incheierea tuturor operatiunilor din Rusia", a declarat pentru Reuters un purtator de cuvant, adaugand…

- Rusia a anuntat sambata ca isi inchide spatiul aerian pentru companiile aeriene din Romania, transmite Reuters, dupa o decizie similara luata de autoritatile de la Bucuresti in urma agresiunii Rusiei asupra Ucrainei, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cooperarea ruso-germana in domeniul energetic este o prioritate pentru Moscova, care considera Berlinul ca fiind unul dintre principalii sai parteneri, i-a transmis președintele Vladimir Putin cancelarului Germaniei Olaf Scholz inaintea discuțiilor de la Kremlin. Putin a mai spus ca Rusia, in calitate…

- Președintele francez Emmanuel Macron, principalul lider occidental care a vizitat Moscova de cand Rusia a inceput sa adune trupe la granița cu Ucraina, i-a spus luni (7 februarie) lui Vladimir Putin, la inceputul discuțiilor de la Kremlin, ca iși propune sa evite razboiul și sa recaștige increderea…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a ajuns la Kiev miercuri dimineata, vizita care face parte din eforturile internationale pentru detensionarea situatiei securitatii la frontiera dintre Ucraina si Rusia. Din capitala Ucrainei, șeful diplomației SUA a transmis ca acumularea de trupe ruse la…