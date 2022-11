Stiri pe aceeasi tema

- Am aflat care este gigantul care angajeaza sute de oameni in Romania. Compania a mai angajat 300 de persoane anul acesta, iar pentru locurile vacante de munca puse la dispoziție acum salariul este atractiv. Așadar, unde trebuie sa se adreseze cei care sunt in cauatarea unui loc de munca, vedeți in randurile…

- Noi concedieri mașive se anunța in Romania. Un alt gigant ia masura reducerii numarului de angajați cu scopul de a micșora costurile si de a face fata pietei de computere. Oamenii iși vor pierde locurile de munca incepand de la sfarșitul acestei luni.

- Vești bune! Un gigant german investește 200 de milioane de euro in Romania. Compania a anunțat deja angajari masive. Iata despre ce este vorba, dar și ce spun reprezentanții despre planurile pe care le au in țara noastra. In ce județe vor avea loc lucrarile pentru fabrici.

- O alta fabrica din Romania iși inchide definitiv porțile. Gigantul a anunțat ca negocierile privind cumpararea sau preluarea companiei de catre stat au eșuat, astfel ca ca investitorii au decis sa se retraga.

- Vești bune pentru romani! Un gigant suedez se va extinde in Romania, in perioada urmatoare, iar acest lucru va aduce in țara noastra anajari masive și sute de locuri noi de munca pentru oameni. Mai mult decat atat, angajaților li se vor promite salarii mari.

- Un gigant american investește 100 milioane de dolari intr-un oraș din Romania. Iata despre ce este vorba, dar și ce planuri de viitor are compania! S-au anunțat și angajari multe. In ce oraș vor avea loc lucrarile.

- Gigantul suedez care vine in Romania! Industria romaneasca de panficație a devenit una extrem de ofertanta pentru producatori din alte state europene. Așa se face ca recent, s-au anunțat noi investiții. In acest moment exista potențial de investiții din partea unui gigant in acest domeniu. Lantmannen…

- Un gigant din Italia iși extinde aria de activitate in Romania. Va face o investiție majora in țara noastra. Ce a declarat un manager general al firmei despre planurile companiei. S-au anunțat angajari masive.