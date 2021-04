Gigantul semiconductorilor, investiție de 100 de miliarde USD Compania taiwaneza TSMC, cel mai mare producator de cipuri, a anunțat ca intenționeaza sa investeasca 100 de miliarde de dolari (85 miliarde de euro) in urmatorii trei ani pentru a-și crește capacitatea, dupa ce Intel a anunțat un proiect similar pentru 20 de miliarde de dolari. TSMC numara Apple și Qualcomm printre clienții sai. Grupul a […] The post Gigantul semiconductorilor, investiție de 100 de miliarde USD first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

