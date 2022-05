Gigantul saudit al petrolului Saudi Aramco a raportat o creştere de aproape 82% a profitului net în primul trimestru Aramco, care este la egalitate cu Apple ca cele mai valoroase companii din lume in functie de capitalizarea bursiera, a raportat un profit net de 39,5 miliarde de dolari pentru trimestrul incheiat pe 31 martie, fata de 21,7 miliarde de dolari cu un an mai devreme. Analistii anticipau ca cel mai mare exportator de petrol din lume va inregistra un profit net de 38,5 miliarde de dolari, conform unei estimari medii a 12 analisti, furnizata de companie. Aramco, care s-a listat la bursa in 2019, cu vanzarea unui pachet de 1,7% din actiunile companiei, vandute in principal catre institutiile publice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

