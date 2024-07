Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o manevra disperata și de total prost gust, George Simion, liderul AUR, incearca sa transforme acuzațiile grave de falsificare a listelor de semnaturi pentru candidatul Silvestru Șoșoaca in capital electoral. Cu alegerile din 9 iunie la orizont, Simion alege sa foloseasca o strategie bazata pe…

- Samsung Electronics are parte de prima greva din istoria companiei, dupa ce sindicaliștii au decis sa organizeze o astfel de mișcare de protest legata de neacordarea unor bonusuri, dar și de condițiile de munca.

- Pentru prima data in istoria sa, gigantul tehnologic Samsung Electronics se confrunta cu o greva majora a angajaților sai, care va avea loc pe 7 iunie. Sindicatul reprezentind aproximativ 28.000 de angajați, adica 20% din forța de munca a companiei, a anunțat recent ca muncitorii vor intra in greva…

- Unul dintre principalele sindicate de la Samsung Electronics a declansat miercuri prima greva din istoria gigantului sud-coreean din domeniul semiconductorilor si al electronicelor de consum. „Nu mai putem tolera reprimarea muncii, represiunea s

- Samsung Electronics ar putea avea pe 7 iunie prima zi de greva din istoria companiei, dupa ce sindicatul a invitat toți membrii sa protesteze din cauza ca revendicarile salariale nu au fost acceptate.

- Deținut al Penitenciarului Aiud care a spus ca și-a pierdut memoria in timp ce era in greva foamei, condamnat pentru ultraj Un fost deținut al Penitenciarului Aiud a mai primit o pedeapsa cu executare, pentru o fapta pe care a comis-o in penitenciar. Recent Curtea de Apel Alba Iulia a dat o decizie…

- Evenimentul Noaptea Muzeelor din acest an sta sub semnul intrebarii. Sindicatul Specialiștilor Muzeului Național de Arta al Romaniei a anunțat ca intra in greva intrucat angajații sunt revoltați ca trebuie sa lucreze ore suplimentare. Sindicatul Specialiștilor Muzeului Național de Arta al Romaniei anunța…

- Sindicatul Angajatilor din Oficiul National al Registrului Comertului intra joi in greva japoneza, la nivel national. Sindicaliștii cer majorarea salariilor cu 15%, pentru ca ONRC este „institutia publica cu cel mai mic nivel de salarizare din justitie”.