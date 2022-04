Stiri pe aceeasi tema

- Compania rusa Gazprom a confirmat oficial volumele de gaze naturale contractate pentru a fi furnizate in Republica Moldova in luna mai. Este vorba de 32 de milioane de metri cubi pentru malul drept și 131 de milioane de metri cubi pentru malul stang al Nistrului.

- Klaus Iohannis s-a aflat miercuri in vizita oficiala in Republica Moldova, unde a avut discuții cu Maia Sandu, legate de susținerea in traseul de integrare in UE dar și despre invazia din Ucraina și problema refugiaților. „Romania este alaturi de Republica Moldova și de cetațenii sai asa cum a fost…

- In peste 30 de ani de independența, Republica Moldova s-a aflat la cheremul unui singur furnizor de gaze - ”Gazprom”. Gigantul rus a stabilit mereu propriile reguli de joc, indiferent cine conducea guvernele de la Chișinau. Am platit pentru gazele rusești mai mult decat alții, transmite Știri.md.…

- Georgia și-a depus cererea de aderare la Uniunea Europeana, un semn al ambițiilor de aderare accelerata ale unor foste republici sovietice in contextul invaziei pe scara larga a Rusiei in Ucrainei din apropiere. Este de așteptat ca și Republica Moldova sa faca acest pas in urmatoarele zile, informeza…

- Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a declarat, intr-un interviu pentru Digi24.ro, in contextul semnarii acordurilor de colaborare pentru securitate energetica intre guvernele Republicii Moldova și Romaniei, ca „gazul a devenit un instrument de presiune politica nu doar in raport…