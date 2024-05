Gigantul petrolului lansează o mega-tranzacție de 10 miliarde de dolari Arabia Saudita se pregatește sa lanseze in mod oficial o oferta de acțiuni ale gigantului petrolier Aramco chiar duminica, o tranzacție care ar putea strange peste 10 miliarde de dolari și s-ar putea numara printre cele mai mari din ultimii ani. Oferta va avea probabil un preț cu o reducere suplimentara de pana la 10%, […] The post Gigantul petrolului lanseaza o mega-tranzacție de 10 miliarde de dolari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul a urmat semnarii unui memorandum de intelegere intre divizia saudita a BlackRock si PIF, cu scopul de a stimula cresterea pietelor de capital in tara din Golf, bogata in petrol. BlackRock, cel mai mare administrator de active din lume, cu active gestionate de 10.000 de miliarde de dolari, ”va…

- Arabia Saudita incearca sa stranga bani pentru megaproiectul „The Line” din zona de afaceri NEOM de la investitori chinezi, in condițiile in care „Orașul viitorului” are nevoie de finanțari uriașe. Oficialii Neom au mers la Beijing, Shanghai și Hong Kong pentru a convinge investitorii chinezi, dar fara…

- Cheltuielile militare la nivel global au sporit in 2023 cu 7% fata de anul anterior, pana la 2.443 de miliarde de dolari, aceasta fiind cea mai rapida crestere anuala incepand din 2009, a anuntat luni Institutul International de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI), potrivit Reuters, AFP si Kyodo.…

- Fondul suveran de gestionare a averilor al Arabiei Saudite discuta cu firma americana de capital de risc Andreessen Horowitz si cu alte companii crearea un fond de 40 de miliarde de dolari pentru a investi in inteligenta artificiala, potrivit unui articol publicat de The New York Times, care a fost…

- Guvernul Arabiei Saudite planuiește sa creeze un fond de 40 de miliarde de dolari pentru a investi in inteligența artificiala , conform celor de la New York Times, care citeaza trei surse ce-ar fi fost informate despre acest lucru. Reprezentanții Fondului de Investiții Public (PIF) al Arabiei Saudite…

- Grupul petrolier saudit Aramco, companie de stat, a raportat duminica o scadere de 24,7% a profitului net in 2023, comparativ cu 2022, pe fondul scaderii pretului titeiului si diminuarii productiei, transmite AFP, conform Agerpres. Aramco a precizat ca in 2023 a realizat un profit net de 454,7 miliarde…

- Arabia Saudita a transferat joi o noua tranșa de acțiuni ale gigantului petrolier saudit Aramco catre Fondul public de investiții, aflat in centrul unui vast program de reforme in regat, potrivit AFP.

- Arabia Saudita vrea sa atraga investitii private in valoare de pana la 80 de miliarde de dolari in industria turistica, intr-un moment in care regatul vrea sa imparta povara financiara a planurilor sale de a deveni una dintre cele mai vizitate destinatii ale lumii, transmite Bloomberg. "Vreau ca…