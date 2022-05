Gigantul petrolier Shell a raportat joi cel mai mare profit trimestrial după 2008, susţinută de creşterea preţurilor mărfurilor de bază Shell a inregistrat un profit ajustat de 9,1 miliarde de dolari pentru cele trei luni incheiate la sfarsitul lunii martie, in conformitate cu asteptarile analistilor chestionati de firma Refinitiv. Profitul este cu mult mai mare fata de cel 3,2 miliarde de dolari obtinut in aceeasi perioada a anului precedent si cel de 6,4 miliarde de dolari aferent trimestrului patru din 2021. De asemenea, compania a anuntat planuri de a-si creste dividendul cu aproximativ 4%, pana la 0,25 dolari per actiune pentru primul trimestru. Din programul de rascumparare de actiuni al companiei de 8,5 miliarde de dolari,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tarile UE au inghetat active in valoare de 35 de miliarde de euro ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina in primele 5 saptamani si jumatate de razboi, Franta fiind in fruntea listei, cu bunuri si capitaluri inghetate in valoare de 23,5 miliarde de euro, scrie Bloomberg. Fii la curent cu cele…

- Danemarca iși va crește "pentru o perioada limitata de timp" producția de gaze naturale din Marea Nordului pentru a-și reduce dependența de importurile de energie din Rusia, a anunțat marți premierul danez Mette Frederiksen, potrivit CNN.Danemarca urmarește, in cele din urma, sa elimine treptat utilizarea…

- Active in valoare de peste sapte miliarde de dolari apartinand miliardarului rus Roman Abramovici au fost inghetate de autoritatile din Insula Jersey, un paradis fiscal din Canalului Manecii, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Abramovici se numara printre mai multi miliardari rusi adaugati luna…

- Una dintre primele victime ale invaziei Ucrainei de catre Rusia – și consecințele sale geopolitice și economice continue – a fost gazoductul Nord Stream 2, un proiect energetic masiv care a durat cațiva ani sa fie construit și a costat 11 miliarde de dolari. Chiar inainte de atacul neprovocat al Rusiei,…

- Dincolo de emoțiile firești pe care le produce suferința umana de pretutindeni, nu putem inchide ochii in fața unor derapaje mediatice. Razboiul din Ucraina este exploatat cu un cinism psihopat de catre politicienii lumii in cardașie cu televiziunile de știri care au devenit sirene de razboi, abandonand…

- Dincolo de emoțiile firești pe care le produce suferința umana de pretutindeni, nu putem inchide ochii in fața unor derapaje mediatice. Razboiul din Ucraina este exploatat cu un cinism psihopat de catre politicienii lumii in cardașie cu televiziunile de știri care au devenit sirene de razboi, abandonand…

- Cel putin trei cumparatori majori de petrol rusesc nu au putut deschide scrisori de credit la bancile occidentale pentru a acoperi achizitiile de joi, au declarat patru surse, invocand incertitudinile din piata dupa invazia rusa. Rusia produce fiecare al zecelea baril de petrol in lume, iar preturile…

- Cel putin trei cumparatori majori de petrol rusesc nu au putut deschide scrisori de credit la bancile occidentale pentru a acoperi achizitiile de joi, au declarat patru surse, invocand incertitudinile din piata dupa invazia rusa. Rusia produce fiecare al zecelea baril de petrol in lume, iar preturile…