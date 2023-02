Gigantul petrolier britanic Shell a obţinut în 2022 de 39,9 miliarde dolari, cel mai mare profit anual din istoria sa Shell a raportat castiguri ajustate de 39,9 miliarde de dolari pentru intregul an 2022. Suma depaseste cu mult profitul de 28,4 miliarde de dolari obtinut in 2008, despre care Shell a spus ca a fost recordul anual anterior al companiei, si este mai mult de dublul profitului companiei pentru intregul an 2021, de 19,29 miliarde de dolari. Analistii chestionati de Refinitiv se asteptau ca profitul net pentru intregul an 2022 sa ajunga la 38,3 miliarde de dolari. Pentru ultimul trimestru din 2022, Shell a raportat castiguri ajustate de 9,8 miliarde de dolari. Shell a anuntat un program de rascumparare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

