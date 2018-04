Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de petrol si gaze Naftogaz a anuntat ca Gazprom va trebui sa-i plateasca suma de 2,56 miliarde de dolari ca despagubire, dupa ce instanta de la Stockholm a decis in favoarea companiei ucrainene in etapa finala a unei batalii legale de patru ani.

- Producatorul auto german Daimler si partenerul sau chinez BAIC Motor intentioneaza sa investeasca aproape doua miliarde de dolari pentru modernizarea unei fabrici din China care va produce modele electrice...

- Producatorul de semiconductori Nvidia a raportat un profit net de 1,12 miliarde de dolari, aproape dublu fața de cele 655 de milioane de dolari din ultimul trimestru al anului 2016, dupa ce minarea de criptomonede și cererea mare ce cipuri pentru centre de date au crescut vanzarile companiei cu 34%,…

- Producatorul de calculatoare Dell, al treilea la nivel mondial in funcție de livrari, ar putea fi achiziționat de producatorul de software VMware, scrie Reuters . Dell a achiziționat furnizorul de soluții de stocare EMC Corp in 2016 cu 67 de miliarde de dolari, aceea fiind cea mai mare tranzacție de…

- Grupul informatic american Apple a raportat joi un profit trimestrial record, chiar daca a vandut mai putine iPhone, transmite DPA, informeaza AGERPRES . In ultimele trei luni ale anului trecut, o perioada cruciala pentru ca include sarbatorile de sfarsit de an, Apple a realizat un profit net record…

- Qualcomm a cheltuit miliarde de dolari incercand sa cumpere loialitatea companiei Apple. Acum compania a fost amendata de bratul antitrust al Uniunii Europene si somata sa achite o amenda de 1,2 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Apple a fost „incoltita” de catre Qualcomm in 2011 cu…