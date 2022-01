Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul imobiliar chinez Evergrande incearca sa iși linișteasca din nou investitorii cu privire la impactul unui ordin oficial de demolare a cateva zeci de cladiri din China, scrie CNN.

- Lira Turceasca a crescut cu 44% datorita sprijinului de miliarde de dolari susținute de stat și cu promisiunea ca guvernul va acoperi pierderile valutare din anumite depozite, scrie Reuters. Luni seara, președintele Tayyip Erdogan a dezvaluit o schema in care Trezoreria și banca centrala ar rambursa…

- Gigantul danez A.P. Moller Maersk A/S, care controleaza o flota de peste 700 de nave, a anuntat miercuri ca va plati 3,6 miliarde de dolari in numerar pentru achizitionarea firmei LF Logistics din Hong Kong, in incercarea de se extinde dincolo de afacerea sa de baza, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Nissan Motor vrea ca jumatate dintre vehiculele vandute la nivel mondial in 2030 sa fie electrificate (pe baterie sau hibride), comparativ cu 10% in 2020. Gigantul japonez va cheltui 2 trilioane de yeni (aproape 20 miliarde USD) pentru acest plan. Este o strategie pe termen lung, numita “Ambition 2030”:…

- Este doar miercuri dar CEO-ul Tesla Elon Musk a pierdut deja 50 de miliarde de dolari saptamâna aceasta dupa ce prețul acțiunilor Tesla a scazut cu 16% în doua zile, relateaza Business Insider.Pierderile masive vin dupa o serie de știri despre producatorul auto, una dintre acestea…

- Pfizer anticipeaza ca vanzarile vaccinului pentru Covid-19 dezvoltat cu BioNTech vor atinge 36 de miliarde de dolari in 2021 si 29 de miliarde de dolari in 2022, depasind etimarile analistilor pentru cei doi ani, transmite Reuters. Producatorul de medicamente din SUA a declarat ca incearca…

- În anul 2020 întreprinderea moldo-rusa Moldovagaz a înregistrat pierderi de circa 677 milioane lei, dupa ce în 2019 raporta un profit de 22,4 milioane de lei. Acesta este cel mai prost rezultat financiar din ultimii cinci ani al companiei, cu capital majoritar detinut…

- Cunliffe a comparat ritmul de crestere a pietei criptoactivelor, de la 16 miliarde de dolari in urma cu cinci ani la 2.300 de miliarde de dolari in prezent, cu piata ipotecilor subprime de 1.200 de miliarde de dolari in 2008. ”Cand ceva din sistemul financiar creste foarte rapid si intr-un spatiu care…