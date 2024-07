Gigantul din servicii de inchiriere auto, Hertz, a anunțat planuri pentru revenirea la autovehiculele pe benzina, din parcul sau auto, din cauza cererii scazute de automobile electrice, la inchiriere. Experții considera ca decizia Hertz ridica indoieli majore cu privire la așa-numitele „revoluții verzi” promovate de Uniunea Europeana in ultimii ani, in special pe frontul mobilitații. Hertz a publicat […] The post Gigantul Hertz schimba strategia de business, și revine la mașinile clasice pe benzina appeared first on Puterea.ro .