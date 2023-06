Gigantul francez care a dat lovitura în România! A făcut profit de 12 milioane de euro doar în 2022 Decathlon este gigantul francez care a dat lovitura in Romania, dupa ce a caștigat popularitate in randul sportivilor și a amatorilor de sport. Vanzarile companiei au crescut considerabil, dupa cum arata cele mai recente date financiare. Afla in randurile de mai jos ce profit a obținut retailerul de articole sportive. Decathlon, gigantul francez care a […] The post Gigantul francez care a dat lovitura in Romania! A facut profit de 12 milioane de euro doar in 2022 appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cei mai importanți jucatori din zona de imobiliare industriale este pe cale de a ieși definitiv din piața romaneasca de profil. Vorbim așadar, de gigantul belgian care vinde toate proprietațile din Romania, iar conform datelor, tranzacția este de 250 de milioane de euro, doar pentru proprietațile…

- Intr-o piața dinamica și cu noi tehnologii la orizont, Romania este un spațiu in care se pot dezvolta noi afaceri cu investiții importante. In acest context, nu este o surpriza informația, conform careia aflam de gigantul din Polonia care intra in Romania, și care a avut cifre de afaceri de peste 500…

- Este lovitura de proporții data de frații Dedeman. Frații Dragoș și Adrian Paval sunt implicați in tot felul de afaceri in Romania, toate aducandu-le bani frumoși. Aproape ca nu exista un domeniu in care frații de la Bacau sa nu fie implicați. Așadar, care este acum vanzarea care le-a adus noi milioane…

- Gigantul german Continental da o noua lovitura in Romania! Grupul a deschis un nou sediu la Iași, o cladire care include laboratoare noi de testare auto și o parcare supraterana cu 210 locuri. De cand a patruns pe piața noastra, Continental a investit peste 2.2 miliarde de euro in activitațile din Romania.…

- Banii, peste 2.000 de lei lunar de persoana cazata, au ajuns in buzunarele persoanelor fizice fara obligația de a fi declarați la ANAF și fara perceperea de taxe sau impozite, relateaza profit.ro care a centralizat din documente sumele cheltuite intr-un an de razboi de statul roman pentru gazduirea…

- Gigantul american care da o noua lovitura in Romania. Dupa finalizarea complexului rezidențial Vitan Estates, din apropierea stației de metrou Mihai Bravu din București, ce prevede trei blocuri cu 11 etaje și un total de 320 de apartamente, a anunțat realizarea unei noi investiții intr-un alt proiect.…

- Piața polițelor RCA este zguduita de un nou faliment, cel al companiei Euroins, dupa o decizie anunțata de ASF. In acest context, așa cum este anticipat deja, prețurile vor resmiți o noua creștere, fenomenul intamplandu-se și la momentul falimentului declarat pentru City Insurance și retragerea Uniqa…

- Romania este noul „El Dorado” din handbalul feminin. „Liga Florilor” are un buget uriaș de 27 de milioane de euro, iar in prima liga gasim 11 jucatoare care au caștigat titlul mondial. Cel mai mare contract il are Cristina Neagu: 20.000 de euro lunar. „Invazie” de vedete in „Liga Florilor”, bugetul…