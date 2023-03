Prețul acțiunilor Credit Suisse s-a prabușit in ultimele zile, iar un imprumut de urgența acordat de banca centrala elvețiana nu a reșit sa calmeze neincrederea piețelor, scriu Financial Times și Reuters. UBS este in discuții pentru a prelua integral sau parțial Credit Suisse , consiliile de administrație ale celor mai mari doi creditori elvețieni urmand sa se intalneasca in weekend pentru a negocia cea mai importanta tranzacție bancara din Europa de la criza financiara incoace, au declarat pentru Financial Times mai multe persoane informate. Banca Naționala a Elveției și autoritatea de reglementare…