- Kremlinul considera ca intenția liderilor G7, grupul celor mai industrializate economii ale lumii, și a Uniunii Europene de a confisca activele inghețate ale Rusiei și de a le cheltui pentru a ajuta Ucraina, va reprezenta un „furt indiscutabil” in cazul in care va fi pusa in practica, relateaza Reuters…

- NATO, prin vocea secretarului general Jens Stoltenberg, a avertizat, miercuri, Rusia impotriva utilizarii armelor chimice in Ucraina și a promis sprijin suplimentar pentru Kiev, inclusiv asistența și echipamente pentru securitatea cibernetica. Stoltenberg a anunțat ca liderii alianței celor 30 de state…

- NATO a avertizat miercuri cu privire la pericolul ca razboiul pornit de Rusia contra Ucrainei sa se transforme intr-o confruntare nucleara intre Moscova si Occident, dar a dat asigurari ca Alianta este pregatita sa-si apere membrii contra oricarei amenintari, informeaza Agerpres.„Rusia ar trebui sa…

- Moscova a reacționat, marti, dupa ce o jurnalista a postului tv Pervii Kanal din Rusia a intrat in cadru in timpul une i emisiuni de știri in direct pentru a denunta razboiul din Ucraina. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a catalogat gestul drept „un act de huliganism", informeaza…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni agentiei Reuters ca actiunile militare ruse vor inceta „intr-o clipa” daca Ucraina indeplineste mai multe conditii: sa inceteze rezistenta, sa isi modifice Constitutia pentru a recunoaste anexarea Crimeei de catre Rusia si sa recunoasca…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat luni Uniunea Europeana ca livrarile de armament catre Ucraina sunt considerate de Rusia un comportament ostil, fiind periculoase si destabilizatoare. Ele dovedesc in acelasi timp ca Rusia a avut dreptate sa faca eforturi pentru demilitarizarea…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a mai spus jurnalistilor ca Moscova are ca obiectiv sa impuna un "statut neutru" Ucrainei, demilitarizarea acesteia si eliminarea "nazistilor" care in opinia sa se afla in aceasta tara.El a mai afirmat ca nimeni nu vorbeste de ocuparea Ucrainei…

- Rusia nu a atacat niciodata prima și nici nu vrea sa pronunțe cuvantul „razboi”, a declarat duminica Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, intervievat de un jurnalist al postului public de televiziune Rossia-1 in cadrul emisiunii care se numește „Moscova.Kremlin.Putin”. Purtatorul de cuvant…