- Serviciile de informații ale NATO estimeaza ca pentru fiecare soldat ucrainean ucis in luptele care se dau pentru apararea orașului Bahmut, situat in regiunea Donețk, forțele ruse au pierdut cel puțin cinci, a declarat luni, 6 martie, un oficial militar al Alianței Nord-Atlantice pentru CNN . Oficialul…

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat intr-un interviu rar, facut public vineri, ca fortele ruse trebuie sa captureze orasul strategic Bahmut pentru a-si continua campania, dar s-au confruntat cu o rezistenta acerba din partea aparatorilor ucraineni, transmite Reuters. Intervievat…

- Din cei aproximativ 50.000 de deținuți pe care grupul de mercenari Wagner i-a recrutat pentru a lupta in Ucraina, doar 10.000 se mai afla pe linia frontului, restul fiind pierduți din cauza ratei ridicate a deceselor, predarii și dezertarii. Estimarea a fost facuta de Olga Romanova, șefa ONG-ului rusesc…

- Grupul de mercenari Wagner, care lupta alaturi de armata rusa in Ucraina, s-a inregistrat in Rusia ca firma de consultanta, a informat, vineri, ministerul britanic al Apararii, potrivit dpa. In documentatia depusa pentru autorizare in 27 decembrie, Wagner a declarat ca obiect de activitate „consultanta…

- Fortele ruse si de mercenari Wagner controleaza probabil cea mai mare parte a micului oras Soledar din estul Ucrainei, dupa o serie de progrese tactice in ultimele zile, apreciaza marti Ministerul britanic al Apararii intr-un buletin actualizat despre situatia de pe frontul din Ucraina, relateaza Reuters,…

- Compania militara privata Patriot (PMC) a ministrului rus al Apararii, Serghei Soigu, care concureaza cu grupul paramilitar Wagner, al lui Evgheni Prigojin, a fost vazuta in apropiere de Vuhledar, in regiunea Donetk, relateaza Ukrainska Pravda. „In special, in zona Stepne de pe frontul Vuhledar, am…

- Ucraina a atacat o cazarma din orașul Melitopol, ocupat de Rusia, unele surse ucrainene susținand ca exista zeci de victime rusești, transmite The Guardian. Potrivit martorilor, au fost auzite 10 explozii, deși este posibil ca unele dintre acestea sa fi fost produse de sistemele antiaeriene rusești.…