Stiri pe aceeasi tema

- Filiala din Bucuresti a Parchetului European (EPPO) investigheaza o frauda cu fonduri europene care ar fi fost comisa in legatura cu un contract pentru un proiect de 1 milion de euro privind achizitionarea de echipamente IT si software, in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 al UE. Trei…

- Planurile majore de dezvoltare a GNL ale Rusiei necesita resurse suplimentare de gaze pentru a crește producția cu inca 34 de milioane de tone pe an, a declarat viceprim-ministrul Alexander Novak la 7 martie, potrivit spglobal.com.Rusia acorda prioritate proiectelor de gaz natural lichefiat, dupa…

- Shell care a ieșit din aproape toate proiectele sale din Rusia, a declarat ca va pune capat tuturor contractelor de achiziție de gaze prin conducte pana la sfarșitul anului 2022, deși a precizat ca mai are inca doua contracte pe termen lung cu companii rusești pentru achiziția de GNL, anunța interfax.com.…

- KUALA LUMPUR: ENI a declarat ca livrarea unei marfuri cu gaz natural lichefiat (GNL) catre Pakistan LNG Limited, care era programata pentru februarie, a fost intrerupta din cauza unui eveniment de forța majora, informeaza channelnewsasia.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Oman LNG a fost de acord sa furnizeze pana la 1,6 milioane de tone metrice de gaz natural lichefiat (GNL) companiei franceze TotalEnergies și firmei thailandeze de stat PTT Pcl, a informat miercuri agenția de presa de stat din Omani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sub conducerea profesioniștilor de la Gasgrid Finlanda, terminalul plutitor de GNL din portul de mare adancime de la Inkoo, Finlanda, este acum complet pregatit pentru utilizare și pot incepe livrarile de gaze, potrivit unui comunicat al companiei, scrie portnews.ru. Fii la curent cu cele…

- Primul transport regulat de gaz natural lichefiat din Statele Unite a sosit marți in Germania, ca parte a unui efort amplu de a ajuta țara sa inlocuiasca sursele de energie pe care le primea anterior din Rusia, anunța english.alarabiya.net. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- RWE Supply & Trading GmBH din Germania a fost de acord cu un contract de 15 ani cu Sempra Infrastructure pentru a cumpara gaz natural lichefiat de la un terminal de producție care se va deschide in Port Arthur, Texas, in 2027, potrivit ambelor companii, anunța bnnbloomberg.ca. Fii la curent…