Stiri pe aceeasi tema

- Grupul farmaceutic elvetian Norvatis a convenit preluarea companiei americane AveXis, specializata in terapia genetica si medicina de precizie, pentru a obtine un medicament promitator in tratarea unei boli rare a bebelusilor. Actionarii AveXis, companie inregistrata in Bannockburn, Illinois,…

- Britanicii de la GlaxoSmithKline (GSK), au incheiat un acord cu Novartis prin care se angajeaza sa le cumpere elvetienilor participatia in joint venture-ul comun din industria farma, pentru suma de 13 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Tranzactia le ofera celor de la Glaxo controlul…

- Gigantul auto Daimler a anuntat marti ca a ajuns la un acord de achizitie cu Europcar pentru participatia acestora de 25% din compania Car2Go. Tranzactia valoreaza 70 de milioane de euro, iar in urma acesteia Daimler va obtine control total asupra serviciului de car-sharing din care detinea deja 75%.…

- Daimler a achizitionat de la Europcar participatia de 25% in firma de car-sharing Car2Go si planuieste sa castige piata, existand chiar si posibilitatea unei aliante cu competitorul BMW, potrivit Deutsche Welle. Gigantul auto Daimler a anuntat marti ca a ajuns la un acord de achizitie cu…

- Producatorul de calculatoare Dell, al treilea la nivel mondial in funcție de livrari, ar putea fi achiziționat de producatorul de software VMware, scrie Reuters . Dell a achiziționat furnizorul de soluții de stocare EMC Corp in 2016 cu 67 de miliarde de dolari, aceea fiind cea mai mare tranzacție de…

- Gigantul american Apple a raportat joi un profit trimestrial record, chiar daca a vandut mai putine iPhone, transmite DPA, preluata de Agerpres. În ultimele trei luni ale anului trecut, o perioadă crucială pentru că include sărbătorile de sfârşit de an, Apple…

- Compania japoneza Fujifilm urmeaza sa preia Xerox intr-o tranzactie de 6,1 mld. dolari pentru a se extinde si a scadea din costuri, relateaza Reuters. Achizitia a fost anuntata miercuri si vine in urma presiunilor puse pe compania Xerox de a gasi noi metode de crestere pe masura ce aceasta…

- American International Group (AIG) a anuntat luni ca va incheia o tranzactie de achizitie a firmei de asigurari Validus Holdings Ltd. pentru suma de 5,56 de miliarde de dolari, aceasta fiind prima tranzactie pe care o face AIG de la criza din 2008 incoace, relateaza Reuters. AIG va plati…