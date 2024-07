Una dintre cele mai mari fabrici de confecții din Romania se inchide! A pus deja in aplicare procedura concedierilor colective. Peste 150 de angajați sunt in preaviz acum. Fabrica celebra din Romania care se inchide Serconf SA, una dintre cele mai mari fabrici de confecții din Botoșani și din Romania, a demarat, saptamana aceasta, procedura […] The post Gigantul din Romania tocmai a decis. Inchide totul și pune lacatul pe uși, lovitura pentru angajați appeared first on Playtech Știri .