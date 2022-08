Stiri pe aceeasi tema

- Marile companii incep sa considere Romania o piața din ce in ce mai atractiva, motiv pentru care un gigant din Ungaria și-a deschis prima filiala in țara noastra. Compania maghiara are deja un sediu social la noi in țara și ar urma sa-și inceapa activitatea in curand, și chiar sa faca angajari.

- In ultima perioada a avut loc un val de scumpiri și acest lucru a afectat economia la nivel global. Pentru angajații romani se fac anunțuri interesante, dar și banoase cu mai multe oportunitați. O firma din Ucraina intra in țara noastra cu oferte greu de refuzat pentru cei specializați in IT.

- S-a aflat care este gigantul din Marea Britanie care se extinde in Romania, astfel ca se anunța multe angajari in țara noastra. Gigantul din Marea Britanie se extinde in țara noastra pe segmentul distribuției de materiale pentru acoperiș dupa ce a cumparat afacerea de la o companie franceza. Toate detaliile,…

- In urma cu trei ani, unul din giganții industriei auto iși anunța extinderea spre Europa de Est. Țintele companiei erau Polonia, Ungaria, Romania și Slovenia. In 2021, gigantul iși deschidea primul showroom in țara noastra, iar acum se anunța un nou capitol. Conform datelor, s-a investit deja peste…

- Gigantul american de biotehnologie Moderna a anunțat o investiție record in Spania, de peste 500 de milioane euro. Nu știu daca Romania a fost in carți pentru investiția anunțata de Moderna, insa ma mint frumos ca da, a fost.

- Gigantul american de biotehnologie Moderna a anunțat o investiție record in Spania, de peste 500 de milioane Euro. Nu știu daca Romania a fost in carți pentru investiția anunțata de Moderna, insa ma mint frumos ca da, a fost. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Gigantul din Ungaria care se extinde enorm in Romania. Acesta deruleaza o investiție de 18 milioane de euro in orașul Ungheni, din județul Mureș. Proiectul demarat la inceputul anului presupune construirea, pana la finalul anului, a unui nou sediu de birouri cu o suprafața de 3.800 mp, dar și a unei…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, joi, la Palatul Victoria, cu reprezentantii executivi ai companiei germane Varta. Potrivit datelor transmise de Guvern, cu acest prilej, au fost prezentate planurile de dezvoltare ale companiei germane in Romania.