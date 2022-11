Stiri pe aceeasi tema

- Deși aparent o piața volatila, piața de colectare de deșeuri este una extrem de profitabila. Dimensiunea pieței serviciilor de colectare a deșeurilor este de 68,0 miliarde de dolari in 2022. Pe plan local, cifra de afaceri din Romania a crescut cu 153,2 milioane de euro in 2020. Așa se face ca in 2022…

- Vești bune! Un gigant german investește 200 de milioane de euro in Romania. Compania a anunțat deja angajari masive. Iata despre ce este vorba, dar și ce spun reprezentanții despre planurile pe care le au in țara noastra. In ce județe vor avea loc lucrarile pentru fabrici.

- Piața romaneasca de recrutare se imbogațește cu un nou jucator important. Gigantul mondial care a intrat pe piața din Romania este listat la bursa londoneza. Conform datelor, profitul operațional pentru cele șase luni incheiate la 30 iunie ale companiei au crescut cu 79,3%. Cu un profit de 139,2 milioane…

- Un gigant american investește 100 milioane de dolari intr-un oraș din Romania. Iata despre ce este vorba, dar și ce planuri de viitor are compania! S-au anunțat și angajari multe. In ce oraș vor avea loc lucrarile.

- Gigantul din Franța care intra pe piața din Romania! In urma cu 13 ani, gigantul francez „La Poste” lua decizia de a prelua acționariatul majoritar al unei companii romanești. Este vorba de Hit Mail group, care era un furnizor roman de servicii de marketing direct. Achiziția se realiza prin subsidiara…

- Piața platformelor de rezervare servicii hoteliere din Romana, cel puțin, este pe cale sa se schimbe. Recent, a avut loc o schimbare de paradigma la una din marile companii care ofera astfel de servicii. Szallas Group a fost vandut pentru o suma considerabila de 82 de milioane de euro. Probabil ca Szallas…

- Un gigant din Italia iși extinde aria de activitate in Romania. Va face o investiție majora in țara noastra. Ce a declarat un manager general al firmei despre planurile companiei. S-au anunțat angajari masive.

- Romania incepe sa fie considerata de marile companii o piața din ce in ce mai atractiva, mai ales atunci cand vine vorba de centre de producție destul de mari, cu angajați platiți din ce in ce mai bine, dar, e adevarat, nu la nivelul celor din Germania. Mercedes – Benz pregatește o investiție fabuloasa…