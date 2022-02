Gigantul Credit Suisse, în centrul unui scandal imens: Posibile legături infracționale pentru 18.000 de conturi Credit Suisse se straduia duminica sa limiteze consecințele unui scandal, dupa ce presa a relatat ca peste 18.000 de conturi care au facut obiectul unor scurgeri de informații au aratat ca infractori, presupuși violatori ai drepturilor omului și dictatori au fost clienții bancii, scrie CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

