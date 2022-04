Gigantul chinez de drone DJI Technology, decizie surprinzătoare: oprește vânzările în Rusia și Ucraina! Care sunt argumentele Producatorul chinez de drone DJI Technology a anunțat ca va suspenda temporar vanzarile in Rusia și Ucraina pentru a se asigura ca produsele sale nu sunt folosite in lupta, informeaza Reuters, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE…

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat marti expulzarea a 36 de diplomati belgieni si olandezi, ca raspuns la o masura similara luata de Belgia si Olanda in urma declansarii ofensivei ruse in Ucraina, informeaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Turcia si alte tari trebuie sa continue sa discute cu Rusia pentru a ajuta la a pune capat razboiului din Ucraina, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Presedintiei turce, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Producatorul american de medicamente Merck and Co a declarat miercuri ca nu va mai face investitii in Rusia, dar ca va continua sa furnizeze tarii medicamente si vaccinuri care salveaza vieti, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Polonia intentioneaza sa achizitioneze drone MQ-9 Reaper din SUA printr-o procedura speciala, accelerata, si are in vedere si alte achizitii la o data ulterioara, in conditiile cresterii ingrijorarilor de securitate la trei saptamani dupa ce Rusia a invadat Ucraina, transmite Reuters. Fii…

- Prim-ministrul Kiril Petkov a declarat luni ca Bulgaria sustine sanctiunile impotriva Rusiei ca mijloc de a opri invazia in Ucraina, dar va dori probabil o exceptare de la interzicerea importurilor de gaze naturale si petrol, daca o astfel de propunere este inaintata, transmite Reuters. Fii la…

- Producatorul american de avioane Boeing a anuntat luni ca a suspendat achizitionarea de titan din Rusia, in urma invaziei acesteia in Ucraina, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Gigantul rus Gazprom a anuntat duminica ca exporturile ruse de gaze naturale catre Europa, via Ucraina, continua normal, fiind in linie cu cererile clientilor, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia vrea ca NATO sa promita public ca nu va primi Ucraina in randurile sale, a declarat miercuri diplomatul rus Konstantin Gavrilov, citat de agentia rusa de presa RIA, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…