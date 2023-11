Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Radu Oprea, a declarat recent ca programul Start-Up Nation are un real succes, si a mentionat ca statul roman a investit in sustinerea antreprenorilor si in construirea de noi companii cu folos pentru stat, cetateni si mediul de afaceri.

- Sunt locuri de munca in Romania și pentru persoanele in varsta de 70 de ani! Acest lucru se datoreaza lipsei de personal calificat, iar Guvernul a fost nevoit sa modifice o lege. Locuri de munca pentru romanii in varsta de 70 de ani Așadar, vești bune pentru o anumita categorie de angajați din Romania!…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 188 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Austria – 72 locuri de munca pentru: șofer de autobuz/autocar; sudor pentru construcție țevi; constructor țevi conform ISO; supraveghetor conducte industriale, sudor…

- Vești bune pentru cetațenii unui mare oraș din Romania! In municipiul unde locuiesc vor fi create sute de noi locuri de munca. Acolo se construiește o fabrica de ulei de catre o companie din Elveția care investește peste 20 de milioane de euro.

- In septembrie 2023 au fost depuse cele mai multe CV-uri de angajare de catre romanii in cautarea unui nou loc de munca, de la inceputul anului și pana in prezent. Datele inregistrate pe cea mai mare platforma de recrutare online dezvaluie ca mulți salariați doresc sa faca schimbari in cariera. Peste…

- Un gigant vrea sa dea lovitura in Romania. Investește 40 de milioane de euro intr-unul dintre cele mai mari orașe de la noi din țara. Este un proiect important, ce va fi pus in funcțiune treptat. Cand va fi gata complet și ce presupune, de fapt. Investiție de 40 de milioane de euro in Brașov […] The…

- S-a aflat care este gigantul din Germania care investește intr-un municipiu din Romania. A inceput construcția unei noi fabrici de componente electronice. Unitatea este ridicata intr-un oraș mare din țara noastra, astfel ca se anunța multe locuri de munca. Nemții construiesc o fabrica mare in Romania.…

- Lipsa de predictibilitate fiscala sau legislativa, precum si a dialogului cu mediul de afaceri, inainte de introducerea unor noi masuri fiscale menite sa reduca deficitul bugetar, va avea un impact negativ asupra sectorului auto national si va duce la renuntarea la planurile de investitii in curs, avertizeaza…